Terni, donna vince jackpot di tombola.it - Tuttoggi.info

La fortuna fa tappa a Terni, 31enne fa bingo e intasca il jackpot di tombola.it. Il premio vinto grazie al numero fortunato 1

La fortuna fa tappa a Terni, dove una fortunata 31enne ha conquistato un montepremi di quasi 9 mila euro a fronte di una spesa di soli 1,80 euro su Bingo90, il bingo a 90 palline di tombola.it creato per tutti gli appassionati di gioco che vogliono divertirsi in tutta comodità da smartphone, tablet o pc ovunque si trovino, 24 ore su 24. Come riferisce Agipronews, il numero fortunato che ha permesso di vincere il jackpot progressivo alla giocatrice umbra è il numero 1, vincita che potrà prelevare da subito, perché tutti i premi di tombola.it sono in soldi reali e non in bonus gioco.

