Terni, cucina distrutta dalle fiamme | Incendio in via Battisti

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti del palazzo di via Battisti, dove la cucina di un appartamento dello stabile è stata interessata da un violento incendio. Al momento dell’incendio, l’appartamento era inabitato, ma è immediatamente scattato l’allarme ai caschi rossi che sono subito intervenuti sul posto.

Mentre il fumo stava avvolgendo la casa in modo preoccupante, i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare e a circoscrivere le fiamme. In poco tempo l’incendio è stato domato e l’area bonificata. Ancora in corso le indagini per capire da cosa possa essere scaturito l’incendio che ha distrutto la cucina e provocato danni da fumo nelle altre stanze. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone.

