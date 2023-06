Terni, contro i piccioni arrivano i falchi - Tuttoggi.info

I falchi arriveranno a Terni per arginare il problema dei piccioni. Collaborazione con della Urbeveteris Falconis di Porano

Da mercoledì a Terni è iniziata un’attività di contenimento non cruento dei piccioni grazie al supporto della Urbeveteris Falconis di Porano. Ne dà notizia l’assessore al decoro urbano Mascia Aniello.

Saranno utilizzati falchi ad alto e basso volo, con tre interventi settimanali per i prossimi due mesi. I falchi ad alto volo intimidiscono i piccioni volando in quota ad ampio raggio: per questo saranno utilizzati nelle ore diurne in are particolarmente ampie e aperte, per raggiungere ed allontanare gli stormi più numerosi. I falchi di basso volo compiono dei piccoli spostamenti da un punto strategico ad un altro e inseguono i piccioni per brevi tratti, allontanandoli dai luoghi di riparo e nidificazione. Si tratta di un sistema che non comporta l’uccisione dei piccioni e che è stato utilizzato con successo in diverse città.

“Anche questa è una risposta ai cittadini e ai commercianti che hanno più volte segnalato i problemi e i rischi creati da una presenza ormai infestante dei piccioni in diverse zone della città”, dice l’assessore Mascia Aniello.