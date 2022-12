Terni, come sarà il commercio nel futuro | Supermercati, industria e negozi - Tuttoggi

Come sarà il commercio a Terni

Lo sviluppo del commercio a Terni ha tenuto conto del Prg che risale al 2008, ma, nell’arco di due decenni, il Dup 2022-2024 ha ridefinito alcune strategie. In particolare si fa riferimento all’ ubicazione di insediamenti commerciali alimentari o misti in ambito residenziale, occasioni di creazione di relazioni sociali e di attrattività e qualità delle aree urbane; all’ubicazione di commercio non alimentare in zona produttiva quando le esigenze specifiche dei prodotti trattati richiedono più ampi spazi di vendita o deposito non disponibili nelle zone residenziali; tutela dell’uso industriale delle aree produttive in sostegno del tessuto economico a forte connotazione industriale e manifatturiero della città; tutela degli esercizi di vicinato nelle aree residenziali attraverso della misura indiretta di divieto di insediare attività commerciali inferiori a mq. 200 nelle zone produttive; ubicazione dei centri commerciali intorno alle aree residenziali per favorire la qualità, attrattività e relazione con le zone residenziali e varietà delle attività del tessuto urbanistico e una completa offerta di servizi alla popolazione; conferma e rafforzamento del ruolo del centro storico e aree limitrofe come “centro commerciale naturale” ovvero di spazio urbano con funzioni e servizi integrati a servizio della residenza e delle attività extraresidenziali che ne mantengono vivo il tessuto socioeconomico e urbanistico; preferenza di una rete commerciale con dimensione dei punti vendita a piccola e media dimensione, per una diffusione più estesa sul territorio.

Rilancio dell’economia a Terni

“Questo è un passaggio fondamentale – ha commentato l’assessore Stefano Fatale – perché dopo anni di mancanza di programmazione, iniziamo una fase nuova nella quale sarà fondamentale il confronto e il contributo delle associazioni di categoria, per risolvere insieme questioni delle quali si discute da moltissimo tempo, come quella delle grandi e medie superfici e per il rilancio del centro storico”.