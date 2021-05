Terni, camion rimane incastrato | L’intervento dei Vigili del Fuoco - Tuttoggi

Martedì 18 maggio un camion è rimasto incastrato in via Cesare Battisti. Rapido l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a far uscire il mezzo

Questa mattina, presso il cavalcavia di via Cesare Battisti, è rimasto incastrato un mezzo pesante. Sul posto sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco di Terni.

L’intervento

Dopo aver tolto le lamiere pericolanti dal cassone del mezzo, i Vigili del Fuoco hanno fatto uscire il camion in retromarcia, scortandolo, poi, in un’area sicura, per il deposito del mobilio trasportato.

Nessun danno al cavalcavia

In seguito alle attente verifiche dei Vigili del Fuoco, del personale tecnico delle R.F.I, dei Carabinieri e dei Vigili Urbani, è apparso chiaro che il cavalcavia non aveva riportato alcun danno strutturale.

