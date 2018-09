Terni, barista multato per aver venduto birre a minorenni | Recuperati 120 grammi di droga

share

Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale di Terni impegnati venerdì e sabato, a partire dalla sera, in operazioni di controllo del territorio, servizi straordinari integrati, come disposto in seno al tavolo tecnico tenuto in Questura e presieduto dal Questore Antonino Messineo. Nei controlli del territorio, è stato sequestrato stupefacente per oltre 120 grammi e recuperato carico di acciaio appena rubato; un denunciato per evasione e sanzionato un gestore per aver venduto alcol a minori.

In totale, nei due giorni di attività, sono state identificate 207 persone, tra cui 62 extra-comunitari, sono stati controllati 49 veicoli nei 5 posti di blocco, posizionati nelle principali vie d’accesso alla città e, nelle vie del centro interessate dalla movida, sono stati controllati anche 5 esercizi pubblici.

Il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata è stato recuperato sabato sera in via Della Rinascita, quando gli agenti della Digos hanno visto delle persone allontanarsi da alcune fioriere in cemento; nascosti tra le fioriere e la ringhiera dell’adiacente scalinata sono state recuperate 53 dosi in bustine pronte per essere spacciate di marijuana, hashish, cocaina e cristalli.

Il gestore di un locale in via Roma è stato sanzionato per aver venduto alcolici a dei minorenni, fermati con bottiglie di birra in mano in Via del Vescovado. I cinque ragazzi hanno indicato il bar dove le avevano comprate e oltre alla denuncia, all’uomo, un cittadino del Bangladesh di 46 anni, è stato elevata una sanzione da parte della Polizia Municipale per la mancata osservanza dell’ordinanza sindacale anti-vetro.

E’ stato denunciato per evasione un 21enne di origini marocchine, agli arresti domiciliari per rapina impropria e possesso di oggetti atti ad offendere, trovato in via Manassei in un orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione.

Un cittadino tunisino di 21 anni, rintracciato in centro dalla Volante, privo di permesso di soggiorno e già espulso dal Questore di Terni, dopo la denuncia per non aver ottemperato alla misura, è stato accompagnato coattivamente al CPR (Centro Permanenza e Rimpatrio) di Bari, mentre ad un cittadino marocchino, appena uscito dal carcere di Orvieto, è stato notificato l’ordine del Questore di Terni di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni.

I controlli sono stati estesi alla Passeggiata, al Parco Ciaurro e ai luoghi di aggregazione giovanile.

Inoltre, è stato recuperato domenica sera poco dopo il furto, dalla Squadra Volante e dalla Polizia Stradale un ingente carico di acciaio rubato in un deposito di un autotrasportatore. Partita la segnalazione alle 21 dalla vigilanza delle acciaierie, le pattuglie della Polizia di Stato hanno individuato il veicolo sul Raccordo Terni-Orte, all’altezza dello svincolo per Amelia. L’autista, prima di abbandonare il messo e scomparire nei campi facilitato dal buio, ha tentato di speronare l’auto della Stradale, ma è stato bloccato e il carico recuperato e restituito al proprietario.

