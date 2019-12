Terni, babygang assale minori | Uno finisce in ospedale - Tuttoggi

Un ragazzino di 15 anni è finito in ospedale, per altri due un grande spavento; è il ‘bollettino’ di una sera di ordinaria follia in via Gramsci, dove una babygang, composta da una decina di ragazzi, ha assalito tre minori.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che tutto sia nato per futili motivi. La babygang avrebbe fermato i tre ragazzini per chiedere qualche moneta, ma al loro rifiuto è iniziato l’incubo. Prima l’aggressione verbale con insulti, poi l’intimidazione.

Uno dei componenti della banda ha strappato il cellulare di mano a una delle ‘vittime’, scagliandolo a terra e ricoprendolo di sputi; poi le botte. Calci e pugni hanno raggiunto il viso di uno dei minori che è rimasto ferito in seguito alla brutale aggressione.

I tre minori hanno fortunatamente trovato la lucidità e il coraggio per scappare e rifugiarsi in un bar a pochi metri dal luogo dell’aggressione e, in sicurezza, hanno potuto dare l’allarme. Subito i propri genitori sono corsi in aiuto dei propri figli, per poi denunciare l’accaduto ai Carabinieri che stanno indagando per risalire all’identità dei componenti della babygang. Il ragazzo vittima del pestaggio è stato accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso.