Terni, arrivano le Serate Happy Shopping

Confartigianato Terni, ha ideato e realizzato con la collaborazione di 32 negozi del centro città di Terni una nuova azione commerciale coordinata, denominata “SERATE HAPPY SHOPPING”, una iniziativa per il periodo estivo per promuovere il centro città di Terni nella fascia serale . L’iniziativa ha come target le famiglie e intende sollecitarle a vivere il centro città anche nel periodo estivo.

Il circuito delle attività commerciali e artigianali aderenti da domani 2 luglio prolungherà fino alle 21.00 l’orario di apertura nelle giornate di martedì e mercoledì per tutto luglio e agosto al fine di aumentare i servizi commerciali e l’accoglienza del centro città.

Inoltre dal 9/7 per tutti gli acquisti effettuati nella fascia serale 18.00-21.00 nei giorni di martedì e mercoledì fino alla fine di agosto saranno riconosciuti ai clienti una serie di buoni omaggio e/o sconto tendenti promuovere lo shopping e le attrattive serale del centro città.

1) TICKET PARCHEGGIO: Una facilitazione relativa al parcheggio coperto a pagamento più vicino, a seconda delle diverse convenzioni esistenti consiste o in un biglietto per una ora omaggio oppure in un ticket che dà diritto allo sconto.

2) BUONO PROMOZIONE RISTORANTI: un buono sconto del 10% per consumazioni effettuate a cena nei giorni di martedì e mercoledì sempre nei mesi di luglio e agosto

3) Per acquisti superiori a un limite individuato e adeguatamente comunicato dal singolo negozio aderente, un BIGLIETTO OMAGGIO PER UNA PERSONA PER IL CINEMA CIELO (anfiteatro Fausto), valido per la stagione estiva in corso

Al seguente link l’elenco dei negozi che hanno già aderito all’iniziativa.

Confartigianato Terni segnala con soddisfazione che il buon numero di negozi che hanno accolto la nuova iniziativa, nonostante costituisca un impegno rilevante anche organizzativo per le imprese, dimostra spirito di collaborazione, volontà di investire nella propria attività e nel centro città, impegno nell’animare l’area urbana, migliorare i servizi e la soddisfazione del cliente.

