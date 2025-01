Terni, arrestato 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - Tuttoggi.info

Nella serata di domenica, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 26enne di origini marocchine.

Nel corso di un servizio ad ampio raggio svolto nelle zone periferiche del capoluogo, in loc. Collelicino, un equipaggio ha notato un ragazzo che camminava lungo strada il quale, resosi conto della presenza della pattuglia, ha tentato di defilarsi, lanciando, nel contempo, un involucro fuori dalla sede stradale. Il giovane è stato prontamente bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione personale: nel suo zaino sono stati così rinvenuti 47 grammi di cocaina, suddivisi in 35 dosi già confezionate, un sasso della medesima sostanza del peso di 17 grammi, un panetto di hashish del peso di 84 grammi ed un bilancino di precisione. Gli operanti hanno poi recuperato anche l’involucro di cui il fermato aveva provato a disfarsi, risultato poi essere la somma in contanti pari ad oltre 7.300,00 € in banconote di vario taglio. L’ingente quantitativo di stupefacenti, il bilancino ed il denaro, ritenuto provento dell’attività delittuosa, sono stati sottoposti a sequestro.

Per l’uomo è scattato così l’arresto ed il trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi ieri, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Nei confronti del 26enne, irregolare sul territorio nazionale, è stata avviata anche la procedura per la successiva espulsione. Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.