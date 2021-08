Terni, aperti centri estivi per bimbi dai 0 ai 10 anni - Tuttoggi

Le attività sono organizzate in moduli settimanali, da prenotare singolarmente, ed ogni modulo prevede l’iscrizione di 20 utenti, di cui 1 con disabilità

Attivati i centri estivi dedicati agli utenti da 0 a 10 anni, promossi dalla direzione Istruzione del comune di Terni.

Le attività sono gestite dalle cooperative Actl New ed Helios e si svolgono – novità di quest’anno – nel nido comunale Rataplan di via Narni (anni 0-6), nonchè la scuola dell’infanzia La Cascata dei Colori, a Marmore (anni 3-10).

Moduli settimanali

Le attività sono organizzate in moduli settimanali, da prenotare singolarmente, ed ogni modulo prevede l’iscrizione di 20 utenti, di cui 1 con disabilità.

La frequenza è gratuita per le famiglie con Isee fino a 10mila euro; per le famiglie con Isee superiore il costo settimanale è di 50 euro (30 euro/settimana per il secondo figlio).

Iscrizione riservata ai residenti nel Comune di Terni

Le famiglie saranno supportate nella presentazione delle domande per i rimborsi da parte della Regione Umbria. L’iscrizione è riservata ai residenti nel Comune di Terni.

Per i bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni ci sarà come l’anno scorso anche il centro estivo alla Cascata dei Colori – per informazioni è possibile contattare i numeri 0744 411010 e 0744 411264, o scrivere a campus@coopactl.it – che si svolgerà dal 16 al 20 agosto, dal 23 al 27 agosto, dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 9 settembre. Tra le attività in programma, la Fantapasseggiata, la visita alla Cascata delle Marmore, attività di scoperta del territorio e il Fantabattello sul lago di Piediluco. Nel servizio è incluso il trasporto.

Rataplan e Cascata dei colori

Sia per il Rataplan che La Cascata dei colori è incluso il servizio mensa.

Per gli utenti dai 0 ai 6 anni è possibile rivolgersi anche alla Cooperativa Sociale Helios (338 5363199 – mail: info@coopsocialehelios.it) per frequentare il centro estivo del Rataplan dal 9 al 13 agosto 2021, dal 16 al 20 agosto e dal 23 al 27 agosto.