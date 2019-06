Terni, anziana trovata morta in casa

share

Un’anziana è stata trovata morta all’interno della sua abitazione dai vigili del fuoco di Terni. E’ successo in via Cesare Battisti questa mattina. A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa della donna, preoccupata perché quest’ultima non le rispondeva. La vicina ha quindi allertato la polizia, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco per introdursi nell’appartamento. A quel punto è stata fatta la triste scoperta: l’anziana era priva di vita, presumibilmente per cause naturali.

share

Stampa