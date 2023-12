Terni, Alternativa Popolare continua la 'campagna acquisti' - Tuttoggi.info

Un ex comunista, un ex Forza Italia e un ex Lega dentro il partito di Bandecchi. Makaj candidato alle regionali

Sempre più esponenti politici stanno aderendo ad Alternativa Popolare, il partito del sindaco Bandecchi che sta facendo man bassa tra le fila delle opposizioni. Francesco Beco (ex Rifondazione Comunista), in forza alla Polizia di Stato, sarà il nuovo coordinatore di San Gemini per Alternativa Popolare, così come stabilito dal coordinamento provinciale, guidato da Lorenzo Filippetti. Il coordinatore regionale, il vicesindaco Riccardo Corridore, ha invece annunciato che Alfonc Makaj, candidato alle ultime amministrative tra le fila di Forza Italia, sarà invece tra i candidati per le prossime reginale, come punto di riferimento della comunità albanese ternana. Infine, sempre Corridore, ha annunciato l’ingresso in AP di Francesco Pocaforza, ex consigliere della Lega, come Coordinatore per la Provincia di Terni alle politiche agroalimentari.