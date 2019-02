Terni, aggredisce pensionata e le rompe il polso per rubarle il bracciale

Minuti di puro terrore per una signora pensionata residente in via Tre Venezie, assalita e derubata da un uomo al quale stanno dando la caccia i Carabinieri di Terni.

Secondo quanto ricostruito dalla donna, una volta scesa dall’autobus, si sarebbe diretta all’interno dell’androne della propria palazzina, dove l’avrebbe attesa il suo assalitore. Mentre la minacciava verbalmente, l’uomo le avrebbe sfilato un bracciale, dopo una breve colluttazione, per poi darsi precipitosamente alla fuga, mentre le urla della donna hanno allertato i residenti che hanno dato l’allarme.

Sul posto si è subito portata una pattuglia dei Carabinieri di Terni e in equipaggio del 118 che ha provveduto a trasferire la vittima dell’aggressione all’ospedale, dove le è stata riscontrata una frattura del polso.

