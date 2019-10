Terni, abbatte ‘piloncino’ per andare in Chiesa | Auto e dissuasore ko

C’è voluto il carro attrezzi per per liberare il sagrato della chiesa di San Francesco da una Fiat Punto che, nella serata di oggi, ha abbattuto uno dei dissuasori che circondano la zona pedonale. Al volante del mezzo c’era una donna di circa 50 anni che, distrattamente, ha cercato di portarsi all’interno dell’area delimitata dai dissuasori, centrandone in pieno uno.

Lo schianto è stato abbastanza forte, tanto che l’auto non si è più accesa – per questo è stata caricata sul carro attrezzi – ma fortunatamente la donna non ha riportato serie conseguenze in seguito all’urto. Probabilmente sarà invece sanzionata per l’infrazione commessa che costerà al Comune un nuovo dissuasore.

