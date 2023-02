Ternana sfortunata, il Parma ne approfitta (1-1) | Bandecchi contestato | Le pagelle

I ducali hanno due occasioni, ma trovano il pari quanto la Ternana è in dieci, per l’infortunio di Favilli, e con la complicità di Iannarilli, che si lascia sorprendere dalla conclusione di Bernabè. Ternana sfortunata, perché in meno di dieci minuti perde per infortunio prima Corradi e poi appunto Favilli.

Prima del riposo le Fere trovano anche il vantaggio con una splendida azione propiziata da un coppo di tacco di Falletti e conclusa ancora da Palumbo, ma l’arbitro annulla per il fuorigioco dell’attaccante sudamericano.

Prima dello scadere Buffon è chiamato ad un doppio intervento prima su Partipilo e poi su Cassata.

In avvio di ripresa ancora Ternana in gol con Partipilo, ma l’arbitro, richiamato dal Var, annulla per un tocco di mano ad inizio azione.

Iannarilli deve quindi deviare le due conclusioni di Vazquez e Zanimacchia. Poi è Delprato, di testa, a salvare Buffon sulla conclusione di Palumbo.

Ci provano ancora Partipilo da una parte e Inglese dall’altra parte, ma il risultato non cambia.

Da segnalare, in tribuna, la presenza dell’ex presidente Simone Longarini. Mentre in Curva Nord, cuore del tifo rossoverde, è spuntato uno striscione di contestazione nei confronti del presidente Bandecchi: “Sempre fuori luogo con la sola voglia di fare il padrone, con i soldi non compri di certo la nostra passione. Bandecchi vattene buffone!”.

Tabellino e pagelle

Ternana – Parma 1-1

4′ pt Palumbo (T), 36′ pt Barnabè (P)

Ternana: Iannarilli 5.5, Diakitè 6, Martella 5.5 (3′ st Coulibaly 6), Sorensen 6.5, Ghiringhelli 6 (1′ st Defendi 6.5), Di Tacchio 6, Cassata 6.5, Corrado sv (24′ pt Mantovani 6), Palumbo 7.5, Falletti 6.5 (24′ st Capanni 5.5), Favilli 6 (36′ pt Partipilo 6.5). All. Andreazzoli 6.

Parma: Buffon 6, Delprato 6.5, Osorio 5.5, Balogh 5.5, Valenti 6, Bernabé 7 (40′ st Hainaut sv), Estevez 5.5, Sohm 5.5 (Inglese 6), Vazquez 6, Zanimacchia 6 (33′ st Bonny), Benedyczak 6 (23′ st Juric 5.5). All. Pecchia 6.

Arbitro Meraviglia di Pistoia.

(Ultimo aggiornamento alle 21)