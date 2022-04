Ternana - Perugia, le ultime sul derby: formazioni e dove vederla | Foto

Alle 14 l'attesa sfida del Liberati: il Grifo per sperare ancora nei playoff, le Fere per lo sgambetto e tentare il sorpasso all'ultima giornata

La Ternana per fare uno sgambetto al Grifone, che spera ancora in un posto playoff, e provare il sorpasso per la supremazia in Umbria, dopo un campionato al di sotto delle aspettative. Il Perugia per proseguire la corsa all’ottavo posto ora occupato dal Frosinone e tenere indietro le Fere come avvenuto per tutta la stagione.

La Ternana con un cammino altalenante, che ha visto la squadra di Lucarelli più volte subire in casa. I ragazzi di Alvini che si sono dimostrati più temibili in trasferta rispetto a quanto fatto al Curi.