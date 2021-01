Terna, consumi elettrici sempre più precisi, aggiornati e dettagliati - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – A conferma di una sempre maggior trasparenza da parte di Terna verso gli stakeholder, i consumi di energia elettrica sono ancor più precisi, aggiornati e dettagliati. Dopo un anno di lavoro e in stretta collaborazione con tutti i distributori di energia elettrica, Terna ha completato la nuova classificazione dei consumi elettrici italiani, conforme a quella adottata dall’Istat e a quella definita in ambito europeo. I dati sui consumi elettrici nazionali pubblicati da Terna sono suddivisi per attività economica e con il dettaglio della Provincia. La novità è che la riclassificazione dei dati è stata fatta associando ai clienti dei distributori il nuovo codice merceologico ATECO2007 rispetto al precedente Atecue95.

Questo progetto consente quindi a Terna di pubblicare i consumi elettrici del Paese con un dettaglio e una precisione ancora maggiore rispetto al passato, grazie all’individuazione di 750 codici merceologici rispetto ai 125 della classificazione precedente. Infatti, i dati saranno da ora dettagliati anche per classi che in precedenza erano aggregate: per il settore Industria sono presenti la classe Farmaceutica (in precedenza figurava nel settore Chimica), Stampa (era nella Cartaria) e Ciclo dei Rifiuti (era nel Terziario); per quanto riguarda invece il settore Servizi (ex Terziario) sono presenti le classi Sanità e Istruzione. La nuova rappresentazione dei dati sui consumi elettrici nazionali consentirà inoltre una migliore confrontabilità anche a livello internazionale. Prosegue così l’impegno di Terna per una sempre maggiore trasparenza e divulgazione di dati, competenze e conoscenze sul sistema elettrico italiano, di interesse per un largo pubblico e di semplice e veloce accesso.

Considerata la nuova classificazione, il confronto dei dati con gli anni precedenti è possibile solo per i macrosettori Agricoltura, Industria, Servizi e Domestico e in modo non completo in quanto, come detto, alcune attività nella nuova classificazione hanno cambiato settore, pertanto questo ha comportato una necessaria interruzione della serie storica.

(ITALPRESS).