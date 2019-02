Termocoperta in fiamme, vigili del fuoco evitano il peggio

share

Attimi di paura, questa mattina (mercoledì 13 febbraio) per un incendio in un’abitazione di Santa Giuliana, nei pressi di Montecorona (Umbertide). A prendere fuoco è stata una termocoperta, che ha poi esteso le fiamme anche al materasso sottostante. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, intorno alle 11.30, e hanno scongiurato il peggio. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

