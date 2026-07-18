Tentata rapina in villa, Video ladri armati in fuga | Indagini dei carabinieri - Tuttoggi.info

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Tentata rapina in villa, Video ladri armati in fuga | Indagini dei carabinieri

Carlo Ceraso

Tentata rapina in villa, Video ladri armati in fuga | Indagini dei carabinieri

Sab, 18/07/2026 - 16:10

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Tentata rapina in villa ai danni di una nota famiglia di imprenditori, sfumata solo per il sistema d’allarme che ha messo in fuga la banda di malviventi – ad agire sarebbero state almeno cinque banditi che dalle telecamere di sicurezza risultavano armati – che ieri sera ha provato a dare l’assalto alla proprietà sita ad una manciata di chilometri dal centro storico di Spoleto.

Le sirene dell’impianto hanno scoraggiato la gang che si è data precipitosamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce, tanto che alle pattuglie delle forze dell’ordine e della sicurezza privata non è rimasto altro che perlustrare la zona e avviare le ricerche.

Tanti gli elementi al vaglio degli inquirenti – sul fatto procedono i carabinieri della locale Compagnia coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto – e che dovrebbero aumentare con il passare delle ore, quando verranno acquisite le immagini della videosorveglianza pubblica dei mezzi in uscita dalla città, sia sul versante della statale Flaminia, sia della strada regionale 418 verso Baiano di Spoleto e Acquasparta.

Non è la prima volta che si registra un tentativo di “colpo” ai danni della famiglia spoletina.

L’allarme è scattato poco dopo le 23 di ieri, venerdì 17 luglio

I malviventi, stando alle prime, ufficiose notizie, avrebbero lasciato i mezzi non sulla via principale di accesso alla proprietà ma alle spalle di questa, distante qualche centinaio di metri. Un percorso più impervio ma tale da evitare di “incontrare” l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Nel video che Tuttoggi può mostrare, si vedono due uomini fermi vicini ad un albero, probabilmente in attesa che gli altri tre, andati in avanscoperta verso l’abitazione, diano loro il segnale per cominciare la razzia. Le sirene dell’allarme li convincono ad abbandonare il luogo e fuggire verso i campi.

Un “assalto” forse anomalo, forse, per una tentata rapina in villa considerato l’orario, la quantità di malviventi in azione (5, senza escludere la presenza di altri due possibili individui pronti per la fuga in auto) e la presenza, da verificare, di armi in pugno.

Tanto che non si esclude un tentativo di rapimento; ipotesi, va precisato, piuttosto remota, atteso che tale fenomeno rappresenta appena lo 0,5% dei casi di sequestri di persona su scala nazionale, legati quasi esclusivamente a sottrazioni familiari o minori scomparsi.

Sul posto della tentata rapina anche gli specialisti dell’Arma per i rilievi scientifici e ogni possibile indizio che possa far risalire alla banda.

Di certo la notizia che rimbalza in queste ore – che ha fatto ben presto il giro della città per la notorietà della famiglia vittima della tentata rapina – è destinata ad aumentare il livello di percezione della sicurezza che si vive in città e nel comprensorio, dove le forze dell’ordine vengono continuamente messe a dura prova per gli organici ridotti e una recrudescenza di vari fenomeni criminosi che preoccupano la cittadinanza.

© Riproduzione riservata

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