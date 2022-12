I carabinieri del Ros hanno eseguito a Brescia misure cautelari a carico di 13 persone. Sono indagati per delitti di associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e in materia di lavoro. Sequestrati beni e disponibilità finanziarie dell’importo di oltre 4 milioni di euro.

