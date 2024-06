Tentarono di uccidere un ex collaboratore di giustizia, tre fermi - Tuttoggi.info

RAGUSA (ITALPRESS) – Tre persone sono state fermate per “tentato omicidio aggravato e associazione mafiosa” a Vittoria (Ragusa). I fermi sono stati emessi dalla DirezioneDistrettuale Antimafia di Catania ed eseguiti dalla Polizia. Agli indagati sono stati contestati, in concorso tra loro, i reati di tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia e di associazione a delinquere di stampo mafioso.

col4/gsl