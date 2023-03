Un catanese di 22 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato, è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento a folle velocità lungo la strada statale 417 in territorio di Ramacca, in direzione di Catania. Sull’auto, una Fiat Multipla rubata poco prima, insieme all’indagato altre due persone che sono riuscite a far perdere le tracce e vengono ricercate. vbo