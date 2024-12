Tenta rapina con spranga ma viene messo in fuga a colpi di scopa: arrestato e carcerato 42enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago, nei giorni scorsi, in esecuzione del provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali di questa Procura, hanno tradotto presso la casa circondariale di Perugia un 42enne già condannato dal Tribunale di Perugia per il reato di danneggiamento continuato e tentata rapina. L’uomo, che era già sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e in regime di detenzione domiciliare per esecuzione pena per altra causa, è stato riconosciuto responsabile di vari episodi di danneggiamento e di una tentata rapina in danno di un esercizio commerciale di Castiglione del Lago, fatti avvenuti nel corso del 2024. Le sentenze di condanna, divenute definitive, scaturiscono entrambe dai deferimenti in stato di libertà a suo carico formulati dalla Stazione di Castiglione del Lago che, in più occasioni, aveva accertato le condotte tenute. All’epoca dei fatti l’uomo si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale, con volto travisato e brandendo un ferro di circa 30 cm di lunghezza, e aveva intimato alla titolare di consegnargli l’incasso. La pronta reazione della donna, che si era fermamente rifiutata di adempiere alla richiesta, e il tempestivo intervento della madre di quest’ultima, che aveva colpito il malfattore con una scopa più volte al capo, avevano costretto l’uomo alla fuga. Il malvivente si era allontanato nelle vie limitrofe, attirando l’attenzione di alcuni passanti che erano stati allarmati dalle urla delle due donne. I militari, grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza e all’analisi dei filmati di videosorveglianza di cui era dotato il negozio, hanno identificato il presunto responsabile deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Altre denunce a suo carico scaturivano invece da dissidi di natura privata che hanno visto coinvolto l’uomo. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Perugia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dove dovrà scontare la pena residua della detenzione in carcere di poco più di 2 anni.