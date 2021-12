Tenta di nascondere la droga in bocca, arrestato dai Carabinieri giovane di Tuoro

Il ragazzo tentava di nascondere in bocca un involucro con la cocaina già divisa in dosi per un opeso di 3 grammi. Ai domiciliari in attesa di giudizio

Nella serata del 21 dicembre scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve, hanno arrestato in flagranza per il reato di “detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 24enne trovato in possesso – nel comune di Tuoro sul Trasimeno – di 3 grammi di cocaina.

I militari stavano sottoponendo a perquisizione il conducente e il veicolo, quando si sono accorti che il ragazzo tentava di nascondere in bocca un involucro con la cocaina già divisa in dosi

È stato quindi arrestato in flagranza, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria.

Ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è ora in attesa dell’udienza di convalida.