Tenta di introdursi in un'azienda, denunciato 18enne - Tuttoggi.info

Scatta l'allarme anti-furto in un'azienda di Spoleto, vigilante e polizia trovano un 18enne nascosto: scatta la denuncia

E’ stato l’allarme scattato in un’azienda di Spoleto a far beccare un giovanissimo che ora dovrà rispondere di tentato furto. L’intervento della polizia è scattato su richiesta dell’addetto alla vigilanza, dopo l’allarme di intrusione scattato presso una ditta della città. Il vigilante, dopo aver allertato il titolare, aveva immediatamente chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

A quel punto, unitamente all’addetto alla sicurezza, gli agenti hanno effettuato una perlustrazione dell’area, riuscendo a rintracciare un ragazzo – successivamente identificato come un cittadino straniero di 18 anni, incensurato -, che, nel frattempo, aveva tentato di nascondersi. Sentito in merito dai poliziotti, il giovane non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito alla propria condotta.

Per questo motivo, acquisita la querela del titolare, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto.