Tensioni durante manifestazione No Green Pass a Roma, scontri con la polizia - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono radunate oggi, in Piazza del Popolo a Roma, per manifestare contro l’uso del Green Pass.

Tra Villa Borghese e via Veneto ci sono state tensioni e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Si sono verificati lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, a piazza del Popolo. Altri scontri davanti alla sede della Cgil.

(ITALPRESS).