Tennis, Tamburini (buddy): "Orgogliosi della partnership con Coppa Davis" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Siamo orgogliosissimi di questa partnership tra buddy e Coppa Davis. Buddy nasce nel 2018 con un’intuizione: integrare in una banca digitale una chat per colloquiare con il cliente. Questa intuizione ha dato un grande valore nella relazione col cliente e che abbiamo inteso valorizzare in questa evoluzione. Oggi buddy è diversa dalla buddy bank del 2018, perché è una banca completamente evoluta, un modo di servire il nostro cliente a 360°. La buddy del 2018 offriva un conto corrente con delle carte, la buddy di oggi è in tutto e per tutto una delle 2000 filiali di UniCredit, che offre tutti i servizi e tutti i prodotti disponibili nelle nostre filiali fisiche. Il nostro cliente può quindi scegliere come, dove e quando essere servito dalla banca”.

Sono le parole di Barbara Tamburini, head of buddy – la nuova filiale on line di UniCredit -, a margine della conferenza stampa “Una partnership vincente: buddy è official banking partner della Coppa Davis”, svoltasi a Milano, con la quale Unicredit ha annunciato la partnership triennale tra la sua nuova filiale online, buddy, e la Federazione internazionale tennis (ITF). UniCredit è inoltre partner globale dei Mondiali di tennis. “La chat di buddy è disponibile 24/7: il nostro team di persone è in grado di rispondere al cliente e di risolvere i problemi a tutte le ore del giorno, anche durante le festività. Siamo sempre presenti per risolvere i problemi dei nostri clienti – conclude Tamburini – Il nuovo modello di buddy non è quello di una banca digitale che offre un’esperienza self o con assistenza al cliente, ma è una filiale in grado di risolvere qualsiasi necessità del cliente e di erogare consulenza in orario esteso, dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato. Siamo molto orientati alla crescita. buddy nasce per servire i clienti di UniCredit se hanno bisogno di questo modello di servizio ma guarda anche al mercato e alla crescita dall’esterno”.