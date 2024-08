Tennis, Paolini: "Ho ringraziato Errani per aver giocato il doppio" - Tuttoggi.info

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È una gioia immensa, surreale, l’ho ringraziata (Sara Errani, ndr) per aver avuto l’idea di aver giocato il doppio con me, l’obiettivo era quello di qualificarci all’olimpiade, ora siamo qui con l’oro. È pazzesco, è un sogno. Abbiamo sentito il supporto da tutta Italia, è stata una settimana indimenticabile”. Lo ha dichiarato la tennista Jasmine Paolini intervenuta a Casa Italia dopo la vittoria del doppio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in coppia con Sara Errani.

pia/glb/red