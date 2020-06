Tennis mondiale riparte da Palermo il 3/8, Internazionali dal 20/9 - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il tennis mondiale ripartirà il 3 agosto da Palermo, mentre gli Internazionali d’Italia si giocheranno a Roma dal 20 settembre. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il nuovo calendario post emergenza sanitaria è stato ufficializzato da Atp e Wta. Le ragazze torneranno in campo in anticipo rispetto ai colleghi e lo faranno dalla Sicilia, un’ottima notizia per l’Italia. “Si tratta della conferma dell’attrattività internazionale e sportiva della nostra città e della presenza a Palermo di circoli e realtà di grande prestigio e credibilità”, ha dichiarato all’Italpress il sindaco Leoluca Orlando. Nel nuovo calendario della Wta ci sono in tutto venti tornei tra inizio agosto e fine novembre, con due Slam – gli Us Open a New York dal 31 agosto e il Roland Garros a Parigi dal 28 settembre – e le finali che si disputeranno a Shenzhen dal 9 novembre. Sono invece soltanto sette i tornei ufficializzati per il momento dell’Atp: gli uomini torneranno in campo il 14 agosto a Washington per poi spostarsi a New York, dove saranno impegnati prima nel Masters 1000 di Cincinnati – traslocato a Flushing Meadows per necessità – e poi appunto negli Us Open. A settembre il circuito si sposterà in Europa sulla terra battuta di Kitzbuhel per un Atp 250, seguito dai Masters 1000 di Madrid (13 settembre) e Roma (20 settembre). Il programma provvisorio si chiude con il Roland Garros, che si svolgerà a Parigi dal 27 settembre. Un aggiornamento sul calendario autunnale è atteso per metà luglio.

(ITALPRESS).