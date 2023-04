Tennis, il torneo Bayer a Salsomaggiore compie 40 anni - Tuttoggi.info

SALSOMAGGIORE (ITALPRESS) – Il Torneo Bayer torna nel periodo primaverile per una settimana all’insegna del grande tennis sui campi di terra rossa del Tennis Club di Salsomaggiore.Dal 29 aprile al 7 maggio, si svolgerà la 40^ edizione del torneo internazionale Bayer Under 18.Un appuntamento prestigioso per i giovani talenti e imperdibile per un pubblico di appassionati che in Italia, attualmente, sta vivendo una nuova “età dell’oro” con ben 12 atleti nella top 100 mondiale.Quest’anno le iscrizioni hanno toccato il record: oltre 800 iscritti, uomini e donne tra i 14 e i 18 anni, provenienti da 75 nazioni.Da Salsomaggiore, dal 1984 ad oggi, 38 giovani atleti sono entrati nei primi 10 del mondo e 5 sono diventati addirittura numeri uno: Daniil Medvedev, Andy Murray, Victoria Azarenka, Dinara Safina, Kim Clijsters. E tra i big del tennis mondiale, di nazionalità italiana, ricordiamo i grandi nomi del tennis di oggi Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi, Fabio Fognini e del passato recente Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.Bayer, azienda che opera nel settore delle Life Science, “sostiene in modo convinto eventi e progetti sportivi. Lo sport – si legge nella nota – significa dedizione, integrazione, collaborazione e rispetto, valori che fanno parte della filosofia del Gruppo di Leverkusen. Essere title sponsor di questo torneo internazionale significa stimolare i giovani a uno stile di vita attivo dove l’attività fisica regolare assume un ruolo essenziale per mantenersi in buona salute, in linea con i principi di health care”.“Siamo orgogliosi di sostenere il torneo di Salsomaggiore che negli anni è diventato un famoso trampolino di lancio per le future stelle del panorama tennistico. Un bell’esempio di integrazione e sana competizione – ha detto Fabio Minoli, direttore delle Relazioni Esterne -. Arrivano atleti e atlete da tutto il mondo per misurarsi e confrontarsi con i propri coetani in un ambiente stimolante. Bayer è lieta di accompagnarli verso un brillante futuro.

