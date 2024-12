Tennis, Berrettini eliminato a Brisbane. Sonego supera Nakashima ad Hong Kong - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Matteo Berrettini eliminato oggi 30 dicembre 2024 al primo turno dell'Atp 250 di Brisbane, che apre la stagione del tennis in Australia. Il tennista romano viene superato in tre set dal padrone di casa Jordan Thompson, numero 26 del ranking, con il punteggio di 6-3, 3-6, 4-6 in due ore e 14 minuti. Dopo un primo set molto positivo, vinto in scioltezza, Berrettini ha accusato un evidente calo fisico. Un passo indietro dopo le positive prestazioni in Coppa Davis che complica anche il suo percorso all'Australian Open, il primo Slam dell'anno al via il prossimo 13 gennaio. Con la sconfitta di oggi infatti si riducono al minimo le speranze di Matteo di essere testa di serie al sorteggio del tabellone, e di sperare quindi in un percorso più agevole.

Le gioie per l'Italia del tennis però arrivano da Lorenzo Sonego. Il torinese, attualmente numero 53 del mondo, ha battuto l'americano Brandon Nakashima, 38esimo del ranking, ad Hong Kong. Nella prima partita della sua stagione Sonego si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3 in un'ora e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale Lorenzo affronterà il britannico Cameron Norrie. Esce di scena ad Hong Kong invece Luciano Darderi, battuto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic 3-6, 3-6.