Tendostruttura a Santa Maria, minoranza all'attacco: "Lievitati costi" - Tuttoggi

Il j'accuse della Lega Assisi con i consiglieri Mignani e Pastorelli

Tardiva realizzazione della nuova tendostruttura (nella foto, il rendering diffuso dalla giunta Proietti) per usi sportivi a Santa Maria degli Angeli: lievitano i costi e i disagi per giovani e famiglie.

“A settembre del 2020 – spiegano i consiglieri della Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli – la giunta comunale annunciava con grande enfasi giornalistica, l’approvazione del progetto definitivo e quindi l’intenzione di realizzare una nuova tendostruttura polivalente per usi sportivi e di sostituire quindi quella esistente presso la Stadio Migaghelli di Santa Maria degli Angeli. Con un costo complessivo di 450 mila euro, di cui una parte individuata con la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020″, la cosa era pressoché fatta ed i problemi di insufficienza degli spazi destinati alle attività sportive quali calcio, basket, volley, arti marziali, venivano pressoché risolti con l’affidamento dei lavori entro il semestre 2021. Ovviamente – la segnalazione – quanto dichiarato dagli assessorati competenti ad oggi non è stato ancora realizzato. Intanto altre promesse ed altri costi si sono aggiunti”.



Mignani e Pastorelli chiedono anche “un progetto per la realizzazione di una pista di atletica leggera o per la riapertura della piscina comunale dello Stadio degli Ulivi”, sottolineando come sia “palese la mancanza di fondi sicuramente, ma anche il vuoto di idee e di programmazione nell’ambito della impiantistica sportiva e delle azioni da promuovere per la crescita dello sport sul territorio. Siamo di fronte ad una compagine amministrativa che non trova soluzioni per far riaprire un campo da tennis ad Assisi, figuriamoci le difficoltà per la realizzazione di una tendostruttura, per non citare la complessità per la realizzazione del tanto annunciato Palazzetto dello Sport da 2000 posti”.