Tempio Consolazione, inaugura la mostra del modellista Stefano Benazzo - Tuttoggi

Il Tempio di Santa Maria della Consolazione torna ad ospitare una nuova esposizione dal modellista architettonico e navale Stefano Benazzo, il quale inaugurerà il 25 Settembre 2020, alle ore 17, una mostra di modelli di chiese, sinagoghe e moschee come da tradizione dei “legnaioli”, cioè quegli artigiani che realizzavano i modelli in scala degli edifici per i costruttori.

La mostra sarà ad ingresso libero e rimarrà fino a data 25 ottobre. Per citare alcuni modelli visibili al tempio, ricordiamo: la Basilica di S.Pietro, Notre Dame de Paris, la Consolazione stessa e tanto altro.

Biografia

Stefano Benazzo (1949) vive a Todi dopo aver lasciato alla fine del 2012 la carriera diplomatica con il titolo di Ambasciatore d’Italia.

Ha svolto la sua attività a Bonn, a Washington, a Mosca, presso la Presidenza della Repubblica Italiana, ed è stato Ambasciatore d’Italia in Belarus e in Bulgaria.

Quale modellista architettonico, Benazzo costruisce dal 1995 modelli di chiese, moschee, sinagoghe, e di edifici significativi: in omaggio a Todi, espone un suo modello in scala 1:140 del Tempio di Santa Maria della Consolazione.

Benazzo è fotografo da cinquanta anni e si dedica da anni ad una ricerca sui relitti di navi e imbarcazioni spiaggiate sulle coste in tutto il mondo: ha fotografato più di 430 relitti nelle Americhe, ai Caraibi, in Africa e in Europa (e continua a fotografarli), rispettando così il Dovere di Memoria verso i naviganti di tutti i paesi e tutte le epoche.

Le sue sculture sono state esposte in numerose mostre personali e collettive e sono custodite in collezioni private. Quale modellista navale ha esposto in Italia e all’estero. Si dedica altresì alla conservazione delle locomotive a vapore, come Presidente della World Alliance of Tourist Trams and Trains.

Negli ultimi anni, ha svolto circa quaranta mostre personali in Italia e all’estero, ed ha partecipato a numerose mostre collettive. Ha pubblicato vari cataloghi e libri. Suoi portfolio di fotografie di relitti sono stati pubblicati su prestigiose riviste d’arte navale. Ha fornito sue immagini per le copertine di diversi libri.

Dopo l’interruzione causata dalla pandemia, esporrà nei prossimi mesi in Italia, Germania, Canada e USA. Accademico di merito dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Premio speciale Carlo Marincovich nel 2018, Premio AcquiAmbiente 2019.

L’artista esporrà tali modelli anche alla manifestazione “Artigianato e Palazzo” a Firenze dal 17 al 20 Settembre.

Ripartiamo dalla qualità.