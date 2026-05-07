Temi ESG, cosa valutano investitori e banche per la solidità delle imprese - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “I temi ESG oggi non sono assolutamente più un argomento per pochi specialisti, soprattutto per le grandi imprese. Sono diventati un fattore che incide ed incide in modo concreto sul modo in cui il mercato, le banche, gli investitori in generale leggono la solidità e appunto la capacità di futuro di un’azienda. Anche quando un’impresa è micro, piccola, media, pur non essendo soggetta a obblighi di formali di rendicontazioni, resta comunque il fatto che si muove all’interno di filiere che si confrontano con sistemi e mercati finanziari che di queste informazioni hanno bisogno per poter valutare come qual è la capacità e la competitività di queste imprese.” A dirlo Monica Billio, docente dell’Università Cà Foscari di Venezia e Coordinatrice del Centro di Competenza Transpareens, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

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