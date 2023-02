Chiamate a qualsiasi ora del giorno e, in alcuni casi, anche della notte. Non sembra esserci verso di gestire il telemarketing ma la situazione potrebbe essere sul punto di cambiare. Il Garante della Privacy ha affermato il principio che, se l’utente dice “no” alla telefonata indesiderata, allora il call center o la società che lo hanno contattato devono rimuovere il suo nome dalle liste utilizzate per il telemarketing.

abr/gtr