Tecnologia mRna, Ansaldi (Alisa): "Flessibilità ed efficacia i vantaggi" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

“Il vaccino a mRna può offrire grandi vantaggi. Innanzitutto, la flessibilità sia in termini di tempistica di produzione sia di quantità, una cosa che caratterizza costantemente sia la gestione centrale sia la gestione dei colleghi sul territorio del vaccino attivo”, evitando nei magazzini “eccessi o carenze. Avere la possibilità di un vaccino che, nel giro di 30 o 40 giorni, possa essere nuovamente e disponibile, grazie alla tecnologia mRna, rappresenta un grande vantaggio sia in termini di quantità sia in termini di tempestività”. Questo è particolarmente importante in “un sistema pubblico, che può così rapidamente rispondere anche in termini emergenziali”. Così Filippo Ansaldi, direttore generale dell’Azienda ligure sanitaria (Alisa), nel suo intervento oggi a Genova all’incontro sul tema ‘L’innovazione della tecnologia mRna: dalle potenzialità scientifiche alle opportunità per la sanità regionale’, che si è tenuto al Palazzo della Regione Liguria.

“Un altro grande vantaggio per la sanità pubblica” è legato al fatto che i vaccini a mRna sono “in grado di dare una risposta aumentata, particolarmente efficace – spiega Ansaldi – come hanno dimostrato” nei confronti del Covid, ma anche contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), “particolarmente nella popolazione più anziana. Questo è un grande vantaggio, sia per targettizzare in modo più efficace ed efficiente le risorse di sanità pubblica e ottenere il massimo dei risultati – qualora le nostre risorse non siano ovviamente infinite – sia, d’altro canto, per ottenere il massimo vantaggio dal punto di vista della comunicazione, ma anche oggettivamente del burden”, dell’impatto della patologia “nella rete” sanitaria.