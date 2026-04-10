Tecnologia e prestazioni, Mercedes aggiorna la famiglia GLE 53 - Tuttoggi.info

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Tecnologia e prestazioni, Mercedes aggiorna la famiglia GLE 53

ItalPress

Tecnologia e prestazioni, Mercedes aggiorna la famiglia GLE 53

Ven, 10/04/2026 - 21:02

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ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-AMG ha ulteriormente sviluppato la famiglia GLE 53, con un nuovo design, dotazioni ampliate e tecnologia di ultima generazione. Il frontale è stato rinnovato. Colpisce per la calandra AMG rivisitata, le nuove prese d’aria dal design più deciso e la caratteristica firma luminosa a LED che sottolinea il DNA sportivo del modello. Il posteriore si distingue per i nuovi gruppi ottici con motivo a stella e per l’impianto di scarico con doppio terminale, elemento iconico del linguaggio stilistico di Affalterbach. Ampia la gamma di vernici disponibili. Per la prima volta, entra a far parte della dotazione standard AMG il nuovo colore speciale Manufaktur hightech silver magno. A rafforzare ulteriormente l’impatto visivo contribuisce il motore sei cilindri in linea da 3 litri evoluto, con turbocompressore a gas di scarico, maggiore capacità di salire di regime e una potenza di sistema fino a 585 cavalli, che esprime appieno il carattere AMG. La gamma propone versioni SUV e Coupé, sistemi mild hybrid a 48 volt e plug-in hybrid a 400 volt.
tvi/mrv

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