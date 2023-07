Tecno, la formazione continua sposa innovazione e sostenibilità - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Una realtà internazionale specializzata nella realizzazione di strategie e percorsi di sostenibilità. Una storia di crescita costante, iniziata nel 1999 e segnata dalla conquista di nuovi mercati in Italia e all’estero, quella di Tecno, ESG company che lavora a supporto delle imprese con soluzioni innovative basate sulla logica sustaintech. “Il nostro obiettivo è guidare e accompagnare l’azienda in questo percorso complesso della transizione sostenibile – ha spiegato Claudio Colucci, amministratore delegato di Tecno – Mettendo però a disposizione degli strumenti che la rendano fruibile e continuativa, e quindi utilizzando le piattaforme digitali”. Grazie a un piano formativo realizzato in partnership con Fondimpresa, l’associazione no profit costituita da Cgil, Cisl e Uil, l’azienda napoletana ha introdotto significativi cambiamenti nel metodo di lavoro: “Quello che abbiamo messo in piedi è stata un’operazione di reskilling di soggetti che erano già con noi da diversi anni – ha aggiunto Flavia Schiano, Chief People and Potential di Tecno – Soggetti che avevano competenze, capacità e voglia di rimettersi in gioco, ma ai quali mancavano delle competenze specifiche proprie di quella nuova business unit, di quella nuova area di business che stavamo aprendo. Con la formazione siamo riusciti a sopperire a questo”.“Il corso al quale ho partecipato è quello sull’arte negoziale, mi ha permesso di interfacciarmi con l’esperienza di vita di altri colleghi, di persone più esperte di me – ha raccontato Luca Vivolo, dipendente di Tecno – L’opportunità che mi ha dato è stata quella di sapere come intercettare le esigenze di qualsiasi cliente e non focalizzarmi su un unico canovaccio”.

