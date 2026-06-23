Teatro, Miglietta "Regione Puglia rafforza rete europea delle produzioni locali" - Tuttoggi.info

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Teatro, Miglietta “Regione Puglia rafforza rete europea delle produzioni locali”

ItalPress

Teatro, Miglietta “Regione Puglia rafforza rete europea delle produzioni locali”

Mar, 23/06/2026 - 15:03

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BARI (ITALPRESS) – “Con questa iniziativa intendiamo aprire la nostra vetrina di una selezione di produzioni della nostra Regione e provare a farle incontrare con il mercato nazionale e internazionale. Ma il nostro obiettivo è anche quello di fare rete, di fare sistema con le regioni del sud Italia. Abbiamo invitato gli amministratori e le amministratrici delle altre regioni proprio per ragionare anche su una strategia comune rispetto alle produzioni teatrali e alla cultura in generale”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Conoscenza e alle Culture della Regione Puglia Silvia Miglietta a margine della presentazione delle nuove traiettorie regionali per la valorizzazione, la circuitazione e l’internazionalizzazione della scena teatrale, coreutica e performativa pugliese.

xa2/pc/mca3

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