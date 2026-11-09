Teatro Massimo Palermo, Matheuz "Sono onorato, riusciremo a fare bellissime cose" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Sono molto contento e onorato di essere qui, soprattutto per come è successo tutto. È stata

una richiesta dell’orchestra e questa per me è la cosa più bella. Non vedo l’ora di cominciare le prove il 29 dicembre per il

Concerto di Capodanno, che sarà il mio primo progetto qui: ce ne sono tantissimi che vorrei realizzare, stiamo lavorando per

preparare i prossimi anni. Questo incarico non riguarda solo me, ma l’unione con l’orchestra: lo abbiamo già vissuto nel concerto

fatto a luglio, dove abbiamo visto come senza conoscerci sia nata subito una cosa molto bella. Io, il coro e l’orchestra riusciremo

a fare bellissime cose insieme”. Lo ha detto il nuovo direttore principale dell’Orchestra del Teatro Massimo, il Maestro Diego Matheuz,

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