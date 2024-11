Teatro Massimo Palermo, Lagalla "Betta idoneo a succedere a se stesso" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Teatro Massimo non può continuare a stare senza sovrintendente: abbiamo sollecitato il ministro, che ha dato esito alla designazione dell’ultimo consigliere, e nei primi giorni della prossima settimana riuniremo il consiglio di indirizzo e valuteremo la posizione rispetto alla nomina del nuovo sovrintendente”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione delle misure messe in campo dal Comune a sostegno delle imprese, a Palazzo Palagonia. “Non è un mistero che io ritenga Betta idoneo a succedere a se stesso, visti i risultati che ha conseguito – aggiunge Lagalla -. Se dovessero essere proposti nomi come Mozart o Beethoven si dovranno fare delle considerazioni, ma al momento non vedo all’orizzonte tantissimi Mozart o Beethoven”. xd8/vbo