"Teatro Comunità Umbria Fest" a Marsciano dal 17 al 21 agosto - Tuttoggi

A Marsciano un festival caratterizzato da eventi dedicati al teatro, con performance, narrazioni, laboratori e incontri formativi

Dal 17 al 21 agosto 2022 a Marsciano, presso lo spazio all’aperto dei giardini della scuola elementare IV Novembre, è in programma la terza edizione di “Teatro Comunità Umbria Fest”, un festival caratterizzato da eventi dedicati al teatro, con performance, narrazioni, laboratori e incontri formativi che si rivolgono a diverse fasce di pubblico, con particolare attenzione alle giovani generazioni, come testimonia il riconoscimento “Umbria Culture for Family” dato dalla Regione Umbria alle proposte culturali che si rivolgono a bambini e famiglie.

La manifestazione, organizzata dal Teatro Laboratorio Isola di Confine, di Valerio Apice e Giulia Castellani, può contare sul patrocinio della Regione Umbria, su un finanziamento del Centro per il libro e la lettura finalizzato allo svolgimento, all’interno del festival, del progetto di lettura ad alta voce “Incontrarsi tra le pagine”, e sul patrocinio e contributo del Comune di Marsciano che, come accaduto per le passate edizioni, si è attivato anche per dare supporto logistico ad una iniziativa che esprime una grande capacità di coinvolgimento e di stimolo culturale per tutta la comunità.