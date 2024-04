Teatri "monumento nazionale", 12 in Umbria. Pavanelli (M5s): "Esclusi luoghi unici al mondo" - Tuttoggi.info

Via libera alla Camera alla proposta di legge sui teatri riconosciuti monumento nazionale. Ma in Umbria ne mancano alcuni

Oltre 400 teatri italiani definiti come “monumento nazionale”, di cui 12 in Umbria. E’ quanto prevede la proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati e che approderà ora al Senato. Un provvedimento che allo stato attuale appare però più simbolico che altro, visto che l’approvazione dell’elenco non è accompagnata dallo stanziamento di finanziamenti speciali per questi teatri, almeno al momento.

La proposta di legge (approvata con 172 voti favorevoli, 46 contrari e 65 astenuti, seguita al voto della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Matteo Salvini) è stata fortemente modificata in aula: dai 46 teatri previsti inizialmente ne sono stati indicati 408.

Per quanto riguarda l’Umbria, salvo modifiche da parte del Senato, i teatri che otterranno la qualifica di monumento nazionale sono 12:

Teatro Morlacchi di Perugia

Teatro Caio Melisso di Spoleto

Teatro degli illuminati di Città di Castello

Teatro Mengoni di Magione

Teatro della Filarmonica di Corciano

Teatro comunale di Todi

Teatro Concordia di Marsciano

Teatro Caporali di Panicale

Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino

Teatro Excelsior di Bettona

Teatro comunale Luca Ronconi di Gubbio

Teatro comunale Giuseppe Manini di Narni

La proposta di legge però ha visto diverse critiche da parte delle opposizioni ed in particolare del Movimento 5 stelle. Per l’Umbria, in particolare, la deputata Emma Pavanelli contesta l’esclusione di teatri unici al mondo, come il teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, “il più piccolo del mondo“. Ma non solo.

Teatri “monumento nazionale”, Pavanelli critica le esclusioni senza motivo

“Dopo un anno e mezzo di governo, – evidenzia Pavanelli – il centrodestra sembra finalmente essersi ricordato della cultura. Peccato che lo abbia fatto nel modo meno edificante e cioè con una proposta di legge di dubbia efficacia giunta oggi alla Camera, destinata ad attribuire ad alcuni teatri italiani il riconoscimento di monumenti nazionali. Un titolo assegnato in assenza di criteri logici e ovviamente senza stanziamento di risorse. In sostanza, l’ennesimo titolo vuoto e privo di vantaggi, ideato probabilmente per essere la solita marchetta pre-elettorale. Il risultato è che soltanto pochi teatri della Regione Umbria sono riusciti a entrare in lista, mentre altre strutture di indubbio valore e con caratteristiche uniche al mondo, come ad esempio il Teatro Verdi di Terni, il Teatro Mancinelli di Orvieto, il Teatro dei Riuniti di Umbertide e il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, sono rimasti ingiustificatamente e senza motivo esclusi. Purtroppo – prosegue – è stato respinto ogni nostro tentativo di migliorare il testo di legge, ad esempio con l’inserimento di criteri oggettivi in grado di definire il valore di tali luoghi di cultura, elevandoli ad attrattive importanti per i nostri territori. Il disegno di legge rappresenta l’ennesima farsa del centrodestra, oggi ridottosi addirittura a fingere di interessarsi di cultura. Ma d’altronde che cosa non si fa per un po’ di propaganda”.

Castelli: “Valenza del provvedimento di estrema importanza”

Un plauso invece alla proposta di legge arriva dal commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, che è anche senatore di Fratelli d’Italia.

“La Camera dei deputati – commenta Castelli – ha appena approvato il testo unificato delle proposte volte a dichiarare i teatri italiani monumento nazionale. Alcuni di questi si trovano nei territori del sisma 2016, come lo Sferisterio di Macerata, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Teatro Caio Melisso di Spoleto e il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti e del cratere 2009, come nel caso del Teatro comunale ‘Nazzareno De Angelis’ de l’Aquila. Si tratta di luoghi unici per storia, bellezza e valore artistico che contribuiscono in modo fondamentale ad arricchire l’offerta culturale delle città del Centro Italia. Questo è un riconoscimento particolarmente importante per le realtà di territori che, in questi anni, hanno dovuto affrontare le conseguenze del sisma e che vogliono riprendere un percorso virtuoso di crescita anche attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che sono in grado di offrire. Non a caso all’interno del Programma NextAppennino (fondo complementare al Pnrr per le aree del sisma 2009 e 2016) è presente una sub-misura dedicata a progetti di micro, piccole e medie imprese destinati ad attività culturali. Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato, ma la sua valenza è di estrema importanza e ringrazio il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, per l’importante lavoro che ha svolto”.