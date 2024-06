Team Il Cerchio alla riscossa, grande successo ai Play the Games Special Olympics - Tuttoggi.info

Grande successo per il Team sportivo gestito dalla Cooperativa Il Cerchio e dall’Associazione Peter Pan nelle esperienze ai Play The Games Special Olympics di Pistoia, Matera e Tivoli. Gli eventi, divenuti oramai appuntamenti annuali organizzati da Special Olympics Italia, permettono a tanti ragazzi con disabilità intellettiva di vivere dei momenti davvero speciali socializzando con altri atleti, volontari e addetti ai lavori provenienti da moltissime regioni d’Italia e respirando l’atmosfera di una manifestazione che prevede, oltre agli eventi sportivi, momenti ludici e di svago (come ad esempio le cerimonie di apertura e chiusura con tanto di Dj set).

I Play the Games rappresentano inoltre un’importante occasione per gli atleti per mettere in mostra i progressi raggiunti durante l’anno e il nostro team, non si è lasciato scappare questa opportunità: Carla, Rita, Loredana, Sandro, Vincenzo, Fabrizio, Bogdan, Irene, Matteo, Marco, Verdiana e Ilenia si sono distinti nelle varie discipline, portando a casa la bellezza di ben 25 medaglie conquistate, di cui 8 ori, 7 argenti, 7 bronzi e 3 medaglie da piazzamenti vari.

Questi straordinari traguardi non solo dimostrano il talento e la dedizione dei nostri atleti, ma rappresentano anche un momento di gioia e condivisione, in cui tutti i ragazzi si sono divertiti moltissimo sia nel gareggiare, ma anche nel fare il tifo per i propri compagni.

Inoltre quest’anno, grazie agli sponsor Costa d’Oro, Centro Ottico Emmedue, 9cento Casual Restaurant, Studio Dentistico Mari, Farmacia Scoccianti e Duranti Spoleto e alla raccolta fondi organizzata da Social Sport Spoleto in collaborazione con Il Sorriso di Teo, Plastica2020, Lions Club Spoleto, AIAS Spoleto, Associazione Peter Pan e Fattoria Sociale, i nostri atleti hanno potuto utilizzare un nuovo e bellissimo kit gara composto da maglia, felpa, pantaloncini e borsone sportivo.

Inoltre desideriamo ringraziare Costa d’Oro perché, con il suo contributo, ha permesso di ridurre le quote a carico dei famigliari per tutte le spese inerenti alla partecipazione a questi eventi (come albergo e pasti). Grazie a questo supporto, abbiamo potuto rendere accessibile a tutti i nostri atleti la possibilità di partecipare e vivere un’esperienza indimenticabile.