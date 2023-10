ROMA (ITALPRESS) – “Rispetto al decreto asset c’è un pizzico di delusione da parte dell’amministrazione comunale perché non sono stati recepiti quegli emendamenti che attraverso l’Anci avevamo presentato per migliorare il provvedimento”. Lo dice all’Italpress l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, in merito alla carenza di taxi.

