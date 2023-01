Tavole cadono da un camion lungo la Flaminia, multata la 45enne alla guida

L’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di evitare il peggio agli automobilisti in transito sulla Statale. Gli operatori del Commissariato, dopo aver attivato tutti i dispositivi per segnalare il pericolo, si sono adoperati per mettere l’area in sicurezza in tempi celeri e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La conducente del mezzo – una cittadina italiana, classe 1978 – è stata quindi sanzionata in base a quanto previsto dall’art. 164, comma 8 del Codice della Strada perché responsabile della sistemazione errata del carico trasportato dall’autocarro. Un accertamento più approfondito ha inoltre consentito agli agenti di verificare che il mezzo non era stato sottoposto alla prescritta revisione obbligatoria, scaduta da circa un anno. Alla 45enne sono state elevate due sanzioni pecuniarie con la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

(foto di repertorio)