Tavernelle, sabato si inaugura la struttura per accoglienza di minori non accompagnati

Progetto di Comune di Panicale e “Arcisolidarietà ora d’aria onlus Perugia”

Sarà inaugurata sabato 29 ottobre ‘22 alle ore 18, in via della Libertà a Tavernelle, la sede per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La nuova comunità residenziale socio-educativa legata al progetto SAI MSNA, di cui dal 2014 sono titolari il Comune di Panicale e “Arcisolidarietà ora d’aria onlus Perugia”.

Il progetto, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo, del Ministero dell’Interno, è rivolto ai minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale e in generale a minori stranieri non accompagnati in quanto cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi.