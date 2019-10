Tavernelle, pianta fiori e trova una bomba

Allarme bomba a Tavernelle, per un ordigno della Seconda guerra mondiale ritrovato in un’aiuola in via Pievaiola. A trovare l’ordigno di una trentina di centimetri, che secondo i militari giunti sul posto è funzionante e quindi molto pericoloso, è stato un residente che ha scavato una buca per mettere a dimora delle piantine di fiori. Una buca profonda un paio di palmi, da cui è emerso quell’oggetto metallico che poi ha riconosciuto essere una bomba.

Sul posto sono giunti i militari, che poi hanno allertato gli artificieri. L’area è stata transennata.

Un ritrovamento strano, considerando che l’ordigno è stato rinvenuto non in campo aperto, ma in un’aiuola di una zona urbanizzata, dove probabilmente è stata posizionata terra di riporto. Possibile dunque che l’ordigno sia stato accidentalmente trasportato durante un’operazione di movimento terra.

