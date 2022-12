Tassi di interesse, per le imprese costi in più per 15 miliardi

sat/gtr Nel tentativo di raffreddare la spinta dell'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE in questa seconda parte dell'anno comporterà un aggravio degli oneri sui prestiti alle imprese di circa 15 miliardi di euro. A segnalarlo è l'Ufficio studi della CGIA.