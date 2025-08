Tari, c'è il bando per le riduzioni: come fare - Tuttoggi.info

Il Comune di Foligno ha pubblicato un bando per usufruire di riduzioni sul pagamento della Tari relativo all’anno 2025. I soggetti aventi diritto, devono presentare domanda on line tramite il sito istituzionale del Comune, selezionando la sezione “SERVIZI – Servizi on line – Istanze del cittadino da portale – Bandi”, oppure accedendo direttamente al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi//progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=e054018&areaAttiva=5. E’ possibile accedere ai servizi on line con identità digitale SPID o CIE.

Le domande potranno essere presentate fino alle 23.59 del 15 settembre 2025. Allo scopo di agevolare i cittadini alla presentazione delle istanze, il Comune ha attivato il DIGIPASS, ossia il facilitatore digitale in grado di accompagnare il cittadino nell’utilizzo dei servizi e strumenti digitali. Questo servizio si trova in via dei Monasteri, 19. E’ aperto il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13. Oltre agli orari sopra indicati, è possibile accedere mediante appuntamento da concordare con gli operatori telefonando al numero 0742/718237 o inviando una email: digipass.foligno@gmail.com.

Nell’impossibilità di presentare la richiesta in modalità telematica, è ammessa anche la consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30). All’istanza deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità.